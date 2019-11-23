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Hırsızı mahalle bekçileri yakaladı

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi mahalle bekçileri yakaladı.

Hırsızı mahalle bekçileri yakaladı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi mahalle bekçileri yakaladı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşanan hırsızlık olaylarına karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.


Bir sitenin bodrum katındaki boş dairede saklandığı belirlenen Oğuzhan A'yı (18), mahalle bekçileri çalıntı motosikletle yakaladı.


Bodrum katta yapılan aramada ise 1 elektrikli bisiklet, 1 motosiklet, 1 tabanca, 8 cep telefonu ve 3 bin lira nakit para bulundu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan A çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Karapınar, Bodrum, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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