Hırsızı, Motosikleti ile Çarparak Yakalattı
1 saat önce
Çin'de motosikletli bir dükkan sahibi, dükkanından sigara çalıp farklı yönlere doğru kaçan iki hırsızdan birini motosikletiyle çarparak yere düşürdü.
Çin
'de motosikletli bir dükkan sahibi, dükkanından sigara çalıp farklı yönlere doğru kaçan iki hırsızdan birini motosikletiyle çarparak yere düşürdü. Polis
, yere yığılan hırsızı gözaltına alındı. Olay Çin'in Anhui eyaletinde bulunan Chuzhou şehrinde meydana geldi.
Güvenlik kamerasınca kayda alından görüntülerde, polisin kovaladığı bir hırsızın, sigara çaldıktan sonra kalabalık caddelerde koşarak izini kaybettirmeye çalıştığı görülüyor. Hırsızı fark eden motosikletli dükkan sahibi de motosikletiyle hırsızı takip etmeye başlıyor ve hırsıza yeterince yaklaşınca, motosikletiyle çarparak hırsızı yere düşürüyor. Bunun üzerine polis de hırsızı gözaltına alıyor.
Yetkililerin yaptığı açıklamada, hırsızın daha önce işlediği benzer hırsızlık suçlarından arandığı, olay anında kaçmayı başaran diğer kişinin henüz yakalanmadığı, fakat olayın araştırıldığı belirtildi. - Çin
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:31 Kaynak: DHA
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