Hırsızı otomobilin önündeki amblem ele verdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 4 ayrı otomobil içerisinde yapılan hırsızlık olayıyla ilgili olarak polisin takibe aldığı şüpheli yakalanırken, kullandığı otomobilden çıkan müzik sistemleri ise şaşkınlık oluşturdu.

Bolvadin ilçesinde 4 ayrı otomobil içeresinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, hırsızlıkta kullanılan otomobilin önündeki 'taç' amblemi üzerinden yola çıkarak hırsızların 42 ADF 901 plakalı otomobili kullandığını tespit etti. Bunun üzerine aracı takibe alan Bolvadin polisi, Bolvadin - Çay karayolunda yakaladı. Araçta bulunan M.K. isimli hırsızlık şüphelisi şahıs gözaltına alınırken, araçtan çıkan ses sistemi ise şaşkına çevirdi. Hırsızlık şüphelisinin çaldığı parçalarla kendine bir ses sistemi yaptığı ortaya çıktı. - AFYONKARAHİSAR