Hırsızı; şüpheli hareketleri ele verdi - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Demirhafız Caddesi üzerinde şüpheli görülen A.A.'nın yapılan kontrolünde; alüminyum folyoya sarılı 0.37 gram metamfetamin ve kağıda sarılı halde 0.20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahsın sırt çantasında yapılan aramada 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet flaş bellek, 4 adet hafıza kartı, 3 adet kol saati, 2 adet cep telefonu ve metal objeler ele geçirildi. A.A.'nın üzerinden çıkanların hırsızlık malzemesi olabileceğini düşünen polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüphelinin üzerinden çıkan eşyaların 2 gün önce İbrahim Paşa Mahallesinden çalındığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.A. tutuklanarak ceza evine gönderilirken şahsın üzerinden çıkan çalıntı eşyalar ise sahibine teslim edildi. - NEVŞEHİR