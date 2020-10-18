Hırsızı vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hırsızı vuran zanlı tutuklandı

- Adana'da bir eve giren kar maskeli hırsızı ev sahibinin fark etmesi üzerine sokakta kaçarken tabanca ile vuran zanlı tutuklandı

-Hırsız zanlısının 20'den fazla hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'da bir eve giren kar maskeli hırsızı ev sahibinin "hırsız var" demesi üzerine sokakta kaçarken tabanca ile vuran zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay 14 Ekim Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Kavut gece Hamile El Hüseyin ve Ahmed El Hüseyin çiftinin evine hırsızlık amacıyla girdi. Kar maskeli olan hırsızı gören kadın çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine hırsız arkasına bakmadan kaçtı. Ev sahibinin "hırsız var" demesi üzerine mahalleden Abdulsamet K.sokağa çıktı. Sokakta hırsız zanlısının kaçtığını gören Abdulsamet K. silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu hırsız zanlısı vuruldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile hırsız zanlısı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı komşu ise gözaltına alındı. Zanlı ifadesinde hırsızı komşuları ile kovaladıklarını kendi elinde silah olduğunu ayağı takılınca elinin tetiğe gittiğini ve yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eve giren hırsız zanlısının ise 20'den fazla kaydı olduğu öğrenildi.