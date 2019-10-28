Son Dakika Haberleri: Hırsızın apartmanın 2. katına 'örümcek adam' gibi tırmanması kamerada
Son Dakika Güncel Hırsızın apartmanın 2. katına 'örümcek adam' gibi tırmanması kamerada

Hırsızın apartmanın 2. katına 'örümcek adam' gibi tırmanması kamerada

1 saat önce

Kadıköy, Bahçelievler ve Bağcılar'da 3 ayrı eve giren hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kadıköy, Bahçelievler ve Bağcılar'da 3 ayrı eve giren hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin Kadıköy Acıbadem Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katına birinci kattaki pencere korkuluklarını kullanarak tırmanması kameraya yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Kadıköy, Bahçelievler ve Bağcılar'daki üç evden sadece cep telefonu ve bir miktar paranın çalınması ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler evlerin çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Kenan Y. (37) 14 Ekim'de Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı.

Kenan Y.(37)'nin 23 Haziran tarihinde Acıbadem Mahallesi'nde girdiği evden 2 adet cep telefonu, 25 Ağustos tarihinde Bahçelievler Hürriyet Mahallesinden 2 adet cep telefonu ve 300 lira nakit para çaldığı öğrenildi. Şüphelinin son hırsızlık olayında 8 Ekim tarihinde Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nden bin 700 lira nakit para çaldığı belirtildi. Şüphelinin 10 adet suç kaydı ve 3 adet aranması olduğu bildirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TIRMANMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Şüphelinin Kadıköy Acıbadem Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmana 23 Haziran tarihinde sabah saatlerinde penceredeki demir korkuluklardan 2. kata tırmanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızın apartmanın 2. katına 'örümcek adam' gibi tırmanması kamerada

Bahçelievler, Bağcılar, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:09 Kaynak: DHA
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