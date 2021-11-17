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Hırsızın başına gelmedik kalmadı - Son Dakika

Hırsızın başına gelmedik kalmadı

17.11.2021 09:21

Adana'da hırsızlık için dört katlı apartmanın 3. katına giren hırsız, ev sahibini görünce balkondan atladı. Birlikte hırsızlık yaptıkları arkadaşı direğe asılarak kaçtı ama balkondan atlayan Cumali K.'nin sonu ambulansla hastaneye kaldırılmak oldu.

Saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde telefon direğine çıkıp 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daireye giren hırsızlık şüphelisi Cumali K. (46) ile soyadı öğrenilemeyen Mesut isimli arkadaşı evdeki cep telefonlarını çaldı.

3. KATTAN ATLADI

Seslere uyanan ev sahibi ile karşılaşan şüpheliler, kaçmak için balkona yöneldi. Mesut isimli şüpheli, telefon direğine asılarak aşağı inmeyi başarırken Cumali K., 3'üncü kattaki evin balkonundan aşağıya atlayıp yaralandı. Diğer şüpheli, gecenin karanlığından yararlanıp Cumali K.'yı da olay yerinde bırakarak kaçtı.

Ev sahibini gören hırsızlardan biri kaçtı, diğeri üçüncü kattan atlayarak yaralandı

HIRSIZLIK İÇİN GELMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi Cumali K.'yı yanında tornavida ve eldivenlerle yaralı halde buldu. Yaralı hırsızlık şüphelisi, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumali K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hırsızlık için gelmediğini söyleyerek, eldiven ve tornavidanın ise kaçan Mesut isimli kişiye ait olduğunu iddia etti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsızın başına gelmedik kalmadı

Seyhan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızın başına gelmedik kalmadı - Son Dakika


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