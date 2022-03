Hırsızın çaldığı atla markete daldığı anlar kamerada - Son Dakika

Hırsızın çaldığı atla markete daldığı anlar kamerada

Pişkin hırsız: "Lamborghini araba verseler bile atı vermem, biz bu işi sevgiyle yapıyoruz"

ANTALYA - Antalya'da bir şüpheli, çaldığı atla alışveriş yapmak isterken markete daldı. At güçlükle dışarı çıkarılırken şüpheli şahıs çalışanlara, "Lamborghini araba verseler bile atı vermem. Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz" dedi.

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Koray Şahin, sabah saatlerinde bahçeye indiğinde Rahvan cinsi hamile yarış atının yerinde olmadığını gördü. Etrafta arama yapan Şahin, bir ize ulaşamadı. Koray Şahin'e bir süre sonra atının Aksu istikametine doğru gittiğine dair videolar geldi. Görüntülerinden atın kendisinin olduğunu belirleyen Koray Şahin, hayvanını bulmak için yollara düştü. Bir taraftan sosyal medyada görüntüler paylaşan Şahin, gören kişilerin yer bildirimi yapmasını istedi. Atının son görüldüğü bölgelerde arama yapan Şahin, dedektif gibi iz sürmeye başladı. Yaklaşık 8 saat boyunca takipte olan Şahin, atını Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde boş bir alanda bağlı şekilde buldu.

Öte yandan başında kırmızı şapka bulunan şüpheli şahsın çaldığı at ile Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir markete geldiği anlar ve burada yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin atla marketin önüne geldiği, daha sonra attan inip alışveriş yaptı. Şüpheli daha sonra atın üstüne binip gitmek istediği sırada at marketin içine daldı ve bu sırada müşteri bir kadın korkup geri doğru kaçtığı anlar görüldü. Şüpheli üzerinden indiği atı marketten çıkardığı ve uzaklaştığı anlar kameralara an be an yansıdı.

"Çok şaşırdık"

Markette yaşananları anlatan Begüm Yıldırım, "Sabah marketi açtıktan bir süre sonra buraya atlı biri geldi. Biz hepimiz şok olduk. Atı sevmek istedik. Adamda kendi atıymış gibi davrandı. Ata ekmek verdim, sevdik. Adamda içeride alışveriş yaptı. Fotoğraf çekmek istedim ama şahıs, 'sakın bir yerde paylaşmayın' dedi. Markete girdik ama kafamızı bir çevirdik adam atla içeri girdi. Çok şaşırdık. Şahıstan şüphelendik. Sonradan paylaşımları görünce olayın farklı olduğunu öğrendik. Paylaşılan at bizim markete giren attı. Çok şaşırdık" dedi.

"Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz"

Marketteki o anları anlatan Ramazan Kaplan, sabah marketi açtıktan sonra atla birinin geldiğini belirterek, "Dışarıda şahıs bir süre oyalandı. Atın üstünde biniş takımları da yoktu, şüphelendim. Şahıs içeri alışveriş yaptı. Biz ata ekmek verdik. At senin mi diye şahsa sordum? oda " Evet benim atım. Lamborghini araba verseler bile vermem. Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz" dedi. Dışarı çıktı şahıs ata binmek istedi.Sonra içeri daldı. Güçlükle çıkardık. Daha sonra çekti gitti"açıklamasını yaptı.