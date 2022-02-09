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Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı - Son Dakika

Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı

09.02.2022 23:38
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı

Bursa'da özel bir otoparka dadanan hırsız, otopark görevlisinin uykuda olmasını fırsat bilip önce başucundaki anahtarları, sonra da 500 lirayı çalıp kaçtı.

Bursa'da özel bir otoparka dadanan hırsız, otopark görevlisinin uykuda olmasını fırsat bilip önce başucundaki anahtarları, sonra da 500 lirayı çalıp kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesinde özel bir otoparkta meydana geldi. Otoparka dadanan hırsız, son olarak dün gece saat 4.45 sıralarında geldiği otoparkta görevlinin uykuda olmasını fırsat bilerek kasanın bulunduğu ofisin anahtarlarını alıp 500 lira çalarak kaçtı. Otopark görevlisinin uyuduğu odaya elinde tornavidayla gelen hırsızın cep telefonunun ışığını açıp anahtarları çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Her ay bir kez geliyor

Hırsızın kasanın bulunduğu ofise girerek 500 lira çaldığını ve daha öncelerinde de aynı hırsızın otoparktan 2 bin lira çalarak kaçtığını aktaran otopark sahibi Yavuz Ünlü, "Hırsız her ay bir kere geliyor. Daha önce polis yakaladı ama salındı herhalde. Bu hafta içinde iki defa geldi. 3 ay önce geldiğinde 2 bin lira civarında para aldı. Bu haftaysa 500 lira aldı. Bu hafta ikinci kez geldiğinde ise buradaki bisikletleri, çeşmeler ve demirleri toplamış. Tam götürürken içeride kalan arkadaş uyanıyor ve kovalıyor. Bir daha gelirse mutlu son olacak onun için. Biz heyecanla bekliyoruz. Maaşlı hırsızımız oldu. Her ay bir kere geliyor. Polisten yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Uyuduğu sırada başucundaki anahtarlar çalınan ve uyanıp hırsızları kovalayan otopark görevlisi Sabir Bağırov, "Ben arkada yatıyordum. Elinde tornavidayla arka kapıyı açmış. Sessizce ofisin anahtarlarını alıyor. İçeri girip kasadan 500 lira parayı çalmış. Bir ay öncede gelmiş aynı hırsız ve 2 bin lira çalmış. Yakalanmış ama serbest bırakılmış. Evvelsi gün tekrar geldi. İki kişi arkadaki demir kapıyı açarak bisiklet ve kablo gibi malzemeleri toplamış ve kapının yanına koymuş. O esnada biz uyandık ve gördük. Biz bağırınca kaçtılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Ancak yine gelmesini bekliyoruz. Bir dahaki sefer yakalayacağız. İnat ettik" dedi. - BURSA

Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı

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Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı - Son Dakika


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