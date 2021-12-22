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Hırsızın çuval önlemi hiç bir işe yaramadı! Çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Hırsızın çuval önlemi hiç bir işe yaramadı! Çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı

22.12.2021 14:35

Malatya'da çaldığı banka kartıyla, üzerine çuval geçirmiş halde ATM'den para çeken şüpheli, toplam 25 güvenlik kamerasının 172 saatlik görüntüleri izlenerek tespit edilerek yakalandı.

23 Kasım'da Darende ilçesi Günpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ali T., kartının çalındığını fark edip durumu bankasına bildirdi. Bir süre sonra çalınan kartla ATM'den bin 500 lira çekildiği anlaşılınca durum polise bildirildi.

72 SAATLİK KAYIT İNCELENDİ

ATM'nin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çalıntı kartla işlem yapan kişinin üzerine çuval geçirerek kamufle olduğunu fark etti. Polis, bölgedeki 25 ayrı güvenlik kamerasının 172 saatlik kayıtlarını incelemeye aldı.

ADRESİ TESPİT EDİLDİ

İncelemede, kimliğinin belirlenmemesi için üzerine çuval geçirerek ATM'ye giden şüphelinin Hasan K. olduğu tespit edildi. Dün adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Hasan K., gözaltına alındı.

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlanırken, adresinde bulunan bin 500 lira ise sahibine teslim edildi.

Hırsızın çuval önlemi hiç bir işe yaramadı! Çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı

Kasım, ATM, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızın çuval önlemi hiç bir işe yaramadı! Çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızın çuval önlemi hiç bir işe yaramadı! Çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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