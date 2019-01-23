Hırsızın Daracık Parmaklıktan Daireye Girme Anları Kamerada
34 dakika önce
Hırsızın daracık parmaklıktan daireye girme anları kamerada -Hırsızın adeta lastik adam gibi eve girme anı kameradaİSTANBUL - Pendik'te bir şahıs hırsızlık yapmaya karar verdiği bir evin penceresindeki korkulukları elleriyle genişletti.
Hırsızın daracık parmaklıktan daireye girme anları kamerada
-Hırsızın adeta lastik adam gibi eve girme anı kamerada
İSTANBUL - Pendik
'te bir şahıs hırsızlık yapmaya karar verdiği bir evin penceresindeki korkulukları elleriyle genişletti. Ardından şahıs, genişlettiği korkuluk demirlerinin arasından geçerek pencereden içeri girdi. Hırsızın adeta lastik adam gibi eve girme anları ise kameralara yansıdı.
Olay geçtiğimiz gün Pendik Kaynarca
'da meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki bir daireyi hırsızlık için gözüne kestiren şahıs, önce etrafı kolaçan etti. Ardından evin penceresine doğru yönelen şahıs, pencerenin korkuluk demirlerini elleriyle zorlayarak genişletti. Şahıs daha sonra daracık korkuluk demirlerin arasından sıyrılıp eve girdi. Evin içerisinde bir süre kalıp hırsızlık yapan şahıs, bu sefer evin giriş kapısından yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Aksiyon filmlerini aratmayacak bu sahneler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde şahıs parmaklıklara tırmanıyor. Ardından parmaklıkları genişletip dar olan yerdik çeviklikle içeri giriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:39 Kaynak: İHA
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