Son Dakika Haberleri: Hırsızın Daracık Parmaklıktan Daireye Girme Anları Kamerada

Hırsızın Daracık Parmaklıktan Daireye Girme Anları Kamerada

34 dakika önce

Hırsızın daracık parmaklıktan daireye girme anları kamerada -Hırsızın adeta lastik adam gibi eve girme anı kameradaİSTANBUL - Pendik'te bir şahıs hırsızlık yapmaya karar verdiği bir evin penceresindeki korkulukları elleriyle genişletti.

Hırsızın daracık parmaklıktan daireye girme anları kamerada
-Hırsızın adeta lastik adam gibi eve girme anı kamerada

İSTANBUL - Pendik'te bir şahıs hırsızlık yapmaya karar verdiği bir evin penceresindeki korkulukları elleriyle genişletti. Ardından şahıs, genişlettiği korkuluk demirlerinin arasından geçerek pencereden içeri girdi. Hırsızın adeta lastik adam gibi eve girme anları ise kameralara yansıdı.
Olay geçtiğimiz gün Pendik Kaynarca'da meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki bir daireyi hırsızlık için gözüne kestiren şahıs, önce etrafı kolaçan etti. Ardından evin penceresine doğru yönelen şahıs, pencerenin korkuluk demirlerini elleriyle zorlayarak genişletti. Şahıs daha sonra daracık korkuluk demirlerin arasından sıyrılıp eve girdi. Evin içerisinde bir süre kalıp hırsızlık yapan şahıs, bu sefer evin giriş kapısından yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Aksiyon filmlerini aratmayacak bu sahneler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde şahıs parmaklıklara tırmanıyor. Ardından parmaklıkları genişletip dar olan yerdik çeviklikle içeri giriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:39 Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar Film Senaryosunu Aratmayan Kablo Hırsızlığı

Bursa'da Su Fiyatlarına Yüzde 10'luk Üçüncü İndirim Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:13:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızın Daracık Parmaklıktan Daireye Girme Anları Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]