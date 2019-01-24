Son Dakika Haberleri: Hırsızın Ev Sahibini Öldürdüğü İddiası

Hırsızın Ev Sahibini Öldürdüğü İddiası

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir hırsızın girdiği evin sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.

Hırsızın Ev Sahibini Öldürdüğü İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'da bir hırsızın girdiği evin sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.

İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesinin Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Mehmet Engül (27), uyuduğu sırada evine hırsızlık amacıyla bir kişi girdi. Hırsızı fark ederek yakalamak isteyen Engül, çıkan arbedede bıçakla yaralandı.

Yakınlarını arayarak yardım isteyen Engül, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:47 Kaynak: AA

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