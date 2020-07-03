Hırsızın gündüz vakti rahatlığı 'pes' dedirtti - Son Dakika

Hırsızın gündüz vakti rahatlığı 'pes' dedirtti

Hırsızın gündüz vakti rahatlığı 'pes' dedirtti Gaziantep'te gözüne kestirdiği araçları gündüz vakti soyan hırsız adeta pes dedirtti.

Hırsızın gündüz vakti rahatlığı 'pes' dedirtti

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GAZİANTEP - Gaziantep'te gözüne kestirdiği araçları gündüz vakti soyan hırsız adeta pes dedirtti. 3 otomobili soyan soğukkanlı hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Gündüz vakti dolaştığı mahallelerde gözüne kestirdiği araçların kapısını açan hırsız araç içerisinde bulunan değerli eşyaları alarak yine aynı soğukkanlılıkla olay yerinden ayrılıyor. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık görüntülerini izleyen polis şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmayla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızın gündüz vakti rahatlığı 'pes' dedirtti - Son Dakika
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