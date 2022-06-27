Saniyeler içerisinde 30 bin liralık malzeme çalan hırsız kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meskensiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen hırsızın, güpe gündüz rahat soygun anları pes dedirtti, güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir saç ekim ve güzellik merkezi işletmecileri geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sularında kapanışı yaptıktan sonra eve gitmek için yola çıktı. Hemen arkalarında rahat tavırlarıyla pes dedirten bir hırsız, içeriyi kontrol ettikten sonra duvardan atlayarak içeri girdi. Şahıs, içeride yaklaşık 30 bin TL değerindeki malzemeleri alarak kayıplara karıştı. Sabah soyulduklarını fark eden işletmeci güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen Kayapınar Asayiş Büro Ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası şahsın H.D., isimli evsiz birisi olduğunu tespit etti. Sokak sokak şahsın yakalanması için arama başlatıldı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan işletmeci Umut Elkaan, gerekli incelemelerin yapıldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. Elkaan, "Olay, Cumartesi günü iş yerini kapattıktan sonra saat 18.00 sularında gerçekleşiyor. Şahıs çitlerden atlayarak arka bahçeden dolanıp güpe gündüz içeriye giriyor. Birkaç parça eşyamızı alıp götürüyor. Sabah işyerimize geldiğimizde bunun farkına vardık. Hemen güvenlik güçlerine haber verdik. Gerekli incelemeler yapıldı ve şahsın ismi tespit edildi. Şahıs, meskensiz ve madde kullanan biri olduğu için hatta bizden sonra birkaç yerde daha hırsızlık yapmış. 25-30 bin civarında zararım oldu. Şikayetçi olduk. Yakalanmasını bekliyoruz" dedi.