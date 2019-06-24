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Hırsızın iş kazası...Hırsızlığa geldi, bilgisayarı düşürüp kaçtı

1 saat önce

Hırsızın iş kazası...Hırsızlığa geldi, bilgisayarı düşürüp kaçtı Polis ekipleri bilgisayarı inceleyip hırsıza ulaşmaya çalışıyorBURSA - Bursa'da bir hırsız, hırsızlık için girmeye çalıştığı evde ışıklar yanınca panikleyip yanında getirdiği dizüstü bilgisayarı olay yerinde düşürüp kaçtı.

Hırsızın iş kazası...Hırsızlığa geldi, bilgisayarı düşürüp kaçtı
Polis ekipleri bilgisayarı inceleyip hırsıza ulaşmaya çalışıyor
BURSA - Bursa'da bir hırsız, hırsızlık için girmeye çalıştığı evde ışıklar yanınca panikleyip yanında getirdiği dizüstü bilgisayarı olay yerinde düşürüp kaçtı. Bilgisayarı incelemeye alan ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. ve eşi B.T. ışıkları kapatarak uyumak için yatak odasına gitti. Tam yatağa uzanmak üzere olan çift, pencerede bir ses duydu. Duyarlı çift, ışıkları açarak sesin geldiği yere doğru harekete geçince, pencereden içeriye girmeye çalışan hırsız panikleyerek, yanında getirdiği dizüstü bilgisayarı düşürüp hızla kaçtı. Pencereden dışarıya baktıklarında sinekliğin çıkarılmış olduğunu ve duvarın dibinde dizüstü bilgisayarın bulunduğunu fark eden ev sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince, hırsızın düşürdüğü dizüstü bilgisayar ve pencere üzerinde parmak izi çalışması yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından görgü tanıklarının ifadesi alınırken, şaşkın hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Hırsızın iş kazası...Hırsızlığa geldi, bilgisayarı düşürüp kaçtı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Polis, 3. Sayfa
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