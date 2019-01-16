Son Dakika Haberleri: Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı

Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı

1 saat önce

Hırsızın kamyonet ve duvar arasında can pazarı Adana'da hırsızlık amacıyla girdiği evden ikamet sahibinin fark etmesi üzerine kaçmak isterken kamyonet ve duvar arasında sıkışan hırsız itfaiye ekiplerince kurtarıldıADANA - Adana'da müstakil evden kömür hırsızlığı yaptığı sırada ikamet...

Hırsızın kamyonet ve duvar arasında can pazarı
Adana'da hırsızlık amacıyla girdiği evden ikamet sahibinin fark etmesi üzerine kaçmak isterken kamyonet ve duvar arasında sıkışan hırsız itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ADANA - Adana'da müstakil evden kömür hırsızlığı yaptığı sırada ikamet sahibi kendisini görünce kaçmaya çalışan hırsız kamyonet ve duvar arasındaki dar alanda sıkıştı. Hırsızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay, Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Ş. Müstakil bir eve girerek bahçede bulunan kömürleri çalmaya başladı. İrfan Ş. Kömürleri dışarıda bıraktığı el arabasına attıktan sonra kaçırmayı planladı, ancak ikamet sahibi İrfan Ş.'yi görünce işler değişti.
Kamyonet ve duvar arasında can pazarı
İkamet sahibinin kendini fark etmesi üzerine İrfan Ş. Müstakil evin duvarından atlayarak kaçmak istedi. Fakat atladığı yerde bulunan kamyonet ile duvar arasında sıkıştı. İrfan Ş. yardım çığlıkları atmaya başladı. Ev sahibi ise durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duvarı kırarak İrfan Ş.'yi kurtardı. İrfan Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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