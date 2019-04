Hırsızın Kokoreç Keyfi

Zonguldak'ta bir iş yerinin önündeki tezgahtan iki sefer yaparak kokoreçleri çalan hırsız anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Zonguldak'ta bir iş yerinin önündeki tezgahtan iki sefer yaparak kokoreçleri çalan hırsız anbean kameralar tarafından kaydedildi. Hırsıza çağrıda bulunan iş yeri sahipleri, "Hırsızlık yapmasına gerek yoktu. Canı kokoreç çektiyse gelsin biz karnını doyururduk" dedi. Edinilen bilgiye göre olay önceki akşam Gazipaşa Caddesi Dörtyol Sokak üzerindeki bir restoranda yaşandı. İddialara göre kokoreç tezgahının başına geçen usta hazırlıklarını yaptıktan sonra bir süreliğine tezgahın başından ayrıldı. Tezgahın boş olduğunu fırsat bilen hırsızlık zanlısı önce tezgahın başına gelerek bir süre etrafı kolaçan etti. Ardından bölgeden ayrılan zanlı ikinci gelişinde tezgahın üzerinde bulunan kokoreç parçasını alarak hızla iş yerinin önünden uzaklaştı. Yaklaşık on dakika süren bekleyişin ardından tezgahın başına tekrar gelen zanlı bu kez de büyük kokoreç parçasını tek bir hamleyle alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra tezgahın başına gelen görevli tezgahın boş olduğunu fark ederek durumu iş yeri sahiplerine bildirdi.



BİR GECEDE ÜÇ BİN LİRA ZARAR İş yeri çalışanlarından Birol Altunkaya, "Yaklaşık 22.30 civarlarıydı. Şişlere taktığımız iki top kokorecimiz çalındı. Yaklaşık bir ay önce yine aynı şekilde hırsızlık gerçekleştirilmişti. Birkaç tane zanlı var. Bu şekilde iş yerlerine dadandılar. Bu kokoreci çalan kişi bıçakla küçük küçük doğraması lazım. Meşakkatli iş. İki top kokorecimiz on dakika arayla çalındı. Olay bundan ibaret. Arkadaşlar da içerideymişler. Ancak zanlı o kadar hızlı hareket etmiş ki yoldan geçerken elini uzatıp alıyor. Bu tür hırsızlık olaylarına caydırıcı cezalar verilmesini istiyoruz. Çünkü kaybımız bin lira. Zaten ben gecede bin lira para kazanamıyorum ki bin lira şu an zararım var. Burada 11-12 kişi çalıştırıyoruz. Bu sefer işçiye para veremedik. Allah kendisini ıslah etsin. Gelsin desin ki kokoreç çalmak yerine karnının aç olduğunu söylesin. Patronumuz Emel hanım ve eşi zaten günde en az 15 gariban doyuruyoruz. Gelip kokoreç yiyeceğini söylese biz kendisinin karnını doyururduk. Elini vicdanına koysun. Dün gece zararım bin lira. Yaklaşık bir ay önce de iki top çalındı. Yaklaşık 6 bin lira zararım var. 2-3 işçimin aylık parası. Gece vardiyasında olan işçilerimin parasını çalmış oldu" diye tepki gösterdi.



(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

