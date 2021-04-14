Hırsızın müthiş el çabukluğu....10 saniyede açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu çaldı - Son Dakika

Hırsızın müthiş el çabukluğu....10 saniyede açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu çaldı

14.04.2021 10:24
Hırsızın müthiş el çabukluğu....10 saniyede açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu çaldı, System.String[]

Bursa'da gece sokak kısıtlamasını fırsat bilen bir hırsız 10 saniye içerisinde kilidin açtığı telefon mağazasından birkaç dakika içinde 100 bin lira tutarında cep telefonu ve malzemeleri alıp kayıplara karıştı.

Bursa'da gece sokak kısıtlamasını fırsat bilen bir hırsız 10 saniye içerisinde kilidin açtığı telefon mağazasından birkaç dakika içinde 100 bin lira tutarında cep telefonu ve malzemeleri alıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cep telefonu dükkanına gelen hırsız 10 saniye içerisinde kilidi açarak içeri girdi. Hırsızlık zanlısı, değeri 100 bin lirayı bulan cep telefonu, aksesuar, kol saati ve kasada duran ruhsatlı silahı alarak kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sabah iş yerini açmaya gelen Vedat Tunç, kilidin olmadığını ve kapının açık olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Dükkana hırsız girdiğini fark eden iş yeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kriminal ve hırsızlık bürosu dedektifleri olay yerine sevk edildi.

Güvenlik kameralarının incelendiği ve parmak izinin alındığı şüpheli için arama çalışması başlatıldı.

Konuyla ilgili konuşan işyeri sahibi Vedat Tunç ise, " Sabah dükkana geldiğimizde kilit yoktu ve kapı açıktı. Hemen güvenlik kameralarını inceledik. Sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulunduk. Gece sokak kısıtlamasını fırsat bilen hırsız içeri girerek müşteriye gidecek olan toplam değeri 100 bin lirayı bulan cep telefonu, kol saati ve kasada duran ruhsatlı silahımı alarak gitmiş. Zaten pandemi var, iş yok. Bütün birikimimiz gitti. İnşallah en kısa zamanda bulunur" dedi. - BURSA

Hırsızın müthiş el çabukluğu....10 saniyede açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu çaldı
Hırsızın müthiş el çabukluğu....10 saniyede açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu çaldı
Hırsızın müthiş el çabukluğu....10 saniyede açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu çaldı
Hırsızın müthiş el çabukluğu....10 saniyede açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu çaldı
Hırsızın müthiş el çabukluğu....10 saniyede açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu çaldı

Osmangazi, Hırsızlık, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızın müthiş el çabukluğu....10 saniyede açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu çaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi Diyanet Vakfı'nın rap müzikli kampanyası sosyal medyayı ikiye böldü! Beğenen de çok beğenmeyen de Diyanet Vakfı'nın rap müzikli kampanyası sosyal medyayı ikiye böldü! Beğenen de çok beğenmeyen de Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz" Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor

Son Dakika Haberleri
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
11:13 İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi
11:06 Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar
10:40 Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
10:37 Ölüm teğet geçti! Lüks araç ile kaza yaptılar, otomobili bırakıp taksi ile kaçtılar
10:29 Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor
10:27 Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava
10:21 Yeni tedbirleri değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kısmi kapanma yetmez
10:14 Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı
10:11 İstanbul'da kentsel dönüşümde sözleşme iptalindeki yetki ilçe belediyelerine verildi
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti         
11:08
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
11:05
Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti         
10:50
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır         
09:54
Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı         
08:17
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 11:25:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızın müthiş el çabukluğu....10 saniyede açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei