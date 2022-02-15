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Hırsızın pes dedirten rahatlığı - Son Dakika

Hırsızın pes dedirten rahatlığı

15.02.2022 14:20
Hırsızın pes dedirten rahatlığı

Kayseri'de bir esnafın kredi kartını çalan şahıs, temassız ödeme seçeneğini kullanarak bin 100 TL değerinde tekel ürünü satın aldı.

Kayseri'de bir esnafın kredi kartını çalan şahıs, temassız ödeme seçeneğini kullanarak bin 100 TL değerinde tekel ürünü satın aldı. Kredi kartını kullandığı esnada kameralara yakalanan hırsızın kredi kartı kendininmiş gibi harcaması ise pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Ocak ayında Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana gelen olayda bir şahıs, işletmesine malzeme taşıyan Ali Rıza Başoğlu'nun cebinden kredi kartını alarak uzaklaştı. Şahıs kredi kartıyla bir çok dükkandan 'temassız ödeme' seçeneğini kullanarak bin 100 TL harcama yaptı. Son olarak bir internet sitesi üzerinden harcama yaptığı sırada banka tarafından kendisine mesaj gelen Ali Rıza Başoğlu, kredi kartının çalındığını fark etti. Kredi kartını iptal ettiren Başoğlu, ekstrelere bakarak harcama yapılan dükkanlara gitti. Dükkanlarda güvenlik kameralarını izleyen Ali Rıza Başoğlu, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Hırsızın rahatlığı karşısında şok olan Başoğlu, emniyete giderek şikayette bulundu. Olaydan haberinin olana kadar kartından bin 100 TL harcama yapıldığını söyleyen Ali Rıza Başoğlu, "Dükkanımıza eşya indiriyorduk. Bir yan kesici cebimizden kredi kartımızı çaldı. Daha sonra kartımızla tekel bayiinden, sigara büfelerinden alışverişler yapmış. Bu harcamaları temassız olarak yapmış. Daha sonra banka bizi uyardı. 'Kartınızdan sürekli çekimler yapılıyor' dediler. Bizim bu şekilde haberimiz oldu. Fakat haberimiz olana kadar bin 100 TL kartımızdan alışveriş yapmışlar" ifadelerini kullandı.

Herkesi uyarmak istediğini ve temassız ödeme şeklinin tehlikeli olduğunun altını çizen Başoğlu, "Kartın temassızını ihtiyacı olmayanlar kapattırsın. Biz mağdur olduk. Başkaları mağdur olmasın. Biz bununla alakalıda emniyete şikayette bulundu. Şahıs 300 TL'lik alışveriş yapmış ama temassızın limiti 200 TL olduğu için önce bir 200 çekmiş sonra 100 çekmiş. Yani esnafın yani burada bir kimlik sorabilirdi. Yani sen bunu neden şifresiz giriyorsun diyebilirlerdi. Allah vicdan merhamet versin. Bunlar bu durumu meslek haline getirmişler" dedi. - KAYSERİ

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Kredi Kartı, Türk Lirası, Kayseri, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızın pes dedirten rahatlığı - Son Dakika


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