Son Dakika Haberleri: Hırsızın Rahat Tavırları Bu Kadarına da Pes Dedirtti

Hırsızın Rahat Tavırları Bu Kadarına da Pes Dedirtti

22 dakika önce

Bahçelievler'de bir mağazanın önünden ayakkabı çalan hırsızın "bu kadarına da pes artık" dedirten rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızın Rahat Tavırları Bu Kadarına da Pes Dedirtti, System.String[]
Bahçelievler'de bir mağazanın önünden ayakkabı çalan hırsızın "bu kadarına da pes artık" dedirten rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 16 Şubat'ta Bahçelievler Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında bir mağazanın önüne müşteri kılığında gelen hırsız ilk önce etrafı kolaçan etti. Ardından dışarıda bulunan bir ayakkabıyı alan hırsız fark edildiğini anlayarak ayakkabıyı yerine bıraktı. Bir süre sonra kimsenin bakmadığına emin olan hırsız, gözüne kestirdiği ayakkabıyı alarak kayıplara karıştı. Hırsızın "bu kadarına da pes artık" dedirten rahat tavırları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:07 Kaynak: İHA

Yayla Mahallesi, Bahçelievler, 3. Sayfa
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