Son Dakika Haberleri: Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti
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Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

7 dakika önce

Mersin'de kuyumculara girerek altın bakan ve iş yeri sahibinin boşluğunda yüzük alarak kaçan hırsız, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.

Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti, System.String[]
Mersin'de kuyumculara girerek altın bakan ve iş yeri sahibinin boşluğunda yüzük alarak kaçan hırsız, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Rahat tavırları ve yüzükleri aldıktan sonra yavaş kaçmasıyla dikkat çeken şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 farklı kuyumcuda meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin A.H. olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yakalamak için operasyonlar yaptı. Adreslerinde yapılan operasyonlarda yakalanamayan şüpheliyi, güven timleri suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şahıs, yüzünü de tişörtüyle kapatarak, görüntü alınmasını engelledi.

Rahat tavırları pes dedirtti

Öte yandan, şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kuyumculara müşteri gibi gelen ve altınlara bakan şahıs, kuyumcunun boş anında yüzükleri çalarak, kaçıyor. Şahsın kuyumcularla konuşurken ve kaçarken rahat tavırları görenlere pes dedirtirken, kuyumcular olayın ardından şahsı yakalamak için koşuyor ancak başarılı olmuyor. - MERSİN
Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:11 Kaynak: İHA
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