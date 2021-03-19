Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika

Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

19.03.2021 12:58
Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti, System.String[]

Denizli'de bir hırsız, günler öncesinde gözüne kestirdiği motosikleti sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gece saatlerinde çaldı.

Denizli'de bir hırsız, günler öncesinde gözüne kestirdiği motosikleti sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gece saatlerinde çaldı. Hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan soğukkanlı tavırları pes dedirtti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Turhan kendisine ait motosikleti evinin otoparkına koydu. Kış mevsimi nedeniyle Turhan'ın kullanmadığı motosikleti park halindeyken bir hırsız gözüne kestirdi. Gözüne kestirdiği motosikleti günlerce inceleyen ve keşif yapan hırsız, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, gece geç saatlerde motosikletin bulunduğu otoparka geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda hırsızın soğukkanlı tavırları görenlere pes dedirtti. Saniye saniye kaydedilen o anlarda, bir şüpheli evin sokağına girerek direkt otoparkta bulunan motosiklete yöneliyor. Motosiklete yaslanan şüpheli daha sonra dakikalarca motosikletin üzerinde oturarak inceliyor. En son ise sürükleyerek motosikleti götürüp kayıplara karıştı.

"Hırsız arkadaş çok rahat bir şekilde geliyor"

Motosikleti alan şüphelinin günler önceden planladığını belirten Elif Turhan, "Dün gece saatlerinde eve geldim hastaneden. Geldiğimde motosikletim duruyordu. Dün öğlen dışarıya çıkacağım zaman arabama doğru yöneldiğimde motorun yerinde durmadığını gördüm. Akşamleyin güvenlik kameralarına baktığımda gece 3.51'de sağ olsun hırsız arkadaş çok rahat bir şekilde geliyor, gediği gibi alıp, rahat rahat götürüyor. Polis ekiplerine haber verdik. Gelip güvenlik kameralarını aldılar. Daha önce de kameralara baktığımızda birkaç gün önceden planlamış ve planlı şekilde gelmiş. Direkt motora yöneliyor ve yöneldikten sonra inceliyor. Üstüne biniyor ve dayanıyor sonra. Motorun başında motorla konuşuyor galiba. Güvenlik kameraları o şekilde gösteriyor. Alıp götürüyor ve süremiyor" dedi. - DENİZLİ

Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti
Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti
Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika


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