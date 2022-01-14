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Hırsızın rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

14.01.2022 11:41
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Denizli'de teşhir için işyerinin önünde sergilenen ceviz fidanları, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Denizli'de teşhir için işyerinin önünde sergilenen ceviz fidanları, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsızın, yorulmamak için uzağa park ettiği aracını dükkanın önüne kadar getirerek, fidanları yükleyip gitmesi saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Denizli'de yaşanan ilginç hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Hırsızın hedefi bu kez işyeri önünde teşhir için konulan ceviz fidanları oldu. Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde işyeri bulunan Ziraat Yüksek Mühendisi Ethem Tümbek, teşhir için gelişmiş dikime hazır 10 adet ceviz fidanını dükkanının önüne çıkardı. TÜmbek'in sattığı ürünleri teslim almak için iş yerinden ayrıldığını gören kimliği belirsiz bir kişi, havanın kararmaya başlamasını da fırsat bilerek hedefine koyduğu fidanları çalmak için harekete geçti. Hafif ticari aracını iş yerinin biraz uzağına park eden şüpheli, bölgeyi kontrol etikten sonra yorulmamak için aracını bu kez dükkanının önüne kadar yanaştırdı. Teker teker fidanları aracına yükleyen şüpheli, kayıplara karıştı.

İş yerini kapatmak için teşhirdeki ceviz fidanlarını içeri almak isteyen Ethem Tümbek, hırsızlık olayını fark etti. Polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini alarak hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde hırsızın aracıyla gelip park etmesi, ceviz fidanlarının bulunduğu çuvalı kesip toprağını kaldırıma silkmesi, ağır fidanı taşıyamayan hırsızın aracını geri manevra yaparak fidanlara yaklaştırması, ceviz fidanlarını arabaya yükleyip olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Hırsızlık olayı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Ziraat Yüksek Mühendisi Ethem Tümbek, "Olay, dükkanı kapatmaya hazırlandığımız akşam saatlerinde oldu. Biz o saatte dükkanın arka tarafında müşteriye fidan teslimi yapıyorduk. O sırada dükkanımızın önüne süs ve örnek olarak koyduğumuz fidanları geldikleri araca yüklemek için arabayı yanaştırdılar. Arabaya fidanları rahat yüklemek için çuvalları yırtıp, vitrin olarak dükkan önüne koyduğumuz fidanları çaldılar. Biz karakola başvurduk. Gelip görüntü ve olay yerine baktılar. Biz biraz önce hırsızların yakalanıp fidanlarımızı geri almayı bekliyoruz" diye konuştu.

(Atilla Özer - Hasan Durna-İHA)

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

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Hırsızlık, Denizli, Teşhir, Ceviz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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