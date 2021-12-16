Hırsızın üzerinden çıkanlar polisi bile şaşırttı - Son Dakika

Muğla'da bir ikametten hırsızlık yapan şahıs, Fethiye'de polisin yaptığı çalışmayla yakalanırken, zanlının üzerinden çıkan altın ve paralar polisi bile şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla merkezde meydana gelen İkametten Hırsızlık olayıyla ilgili şüphelinin minibüs ile Fethiye'ye gelebileceği bilgisi üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin birçok suç kaydı olan Y.O. (43) isimli şahıs olduğu ve minibüsle Fethiye'den çıkarak Yeşilüzümlü tarafında seyir halinde olduğu tespit edildi. Araç şoförü ile irtibata devam edilerek araç kontrollü bir şekilde Yeşilüzümlü Mahallesi ile Nif arasındaki yolda takip sonucu durduruldu. Şüpheli şahıs minibüs içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4 bin 310 dolar, 645 TL, 10 adet burma bilezik, 7 adet kalın bilezik, 10 adet tam cumhuriyet altını, 4 adet yarım altın, 7 adet çeyrek altın, 2 adet reşat altını, 2 adet yüzük, 1 çift küpe, 2 adet kutuda ayakkabı, 1 adet poşet içerisinde mont, 2 adet kutuda telefon ele geçirildi. Şüpheli Muğla İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Murat Yalçın/İHA)