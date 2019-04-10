Hırsızın Vicdansızlığı Pes Dedirtti

Gaziantep'te Sakatlar Derneği'ne ait bir depoya giren hırsız bir elektrikli bisikleti çaldı.

Gaziantep'te Sakatlar Derneği'ne ait bir depoya giren hırsız bir elektrikli bisikleti çaldı. Şahıs, aynı yere ikinci kez girerek bu defa içeride bulunan bir motosikleti çaldı.



Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi'ne ait depoya giren bir kişi içeride bulunan elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karıştı. 27 Mart'ta yaşanan hırsızlık olayının ardından dernek yöneticileri yeni bir motosiklet alarak, deponun kapısını sağlamlaştırdı. Henüz ilk olayın şokunu atlatamayan dernek yöneticileri hırsızlık olayından 8 gün sonra ikinci bir şok yaşadı. 7 Nisan'da aynı şahıs tarafından depoda bulunan motosiklet de çalındı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından dernek yetkilileri polise müracaat ederek, yardım istedi. İhbarın üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Her iki hırsızlık olayının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, şahsın eşgalinden yola çıkarak kimliğini belirledi. Kimliği ve adresi belirlenen H.Ö. yapılan operasyonla gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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