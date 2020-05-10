Hırsızla karşılaşan 16 yaşındaki Nefise'nin korkusu - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, girdiği apartmanın inşaat halinde olan üst katlarındaki kabloları çuvala doldurup, götürmek istedi. Binadan çıkarken, ev sahibinin kızı Nefise Öğüt (16) ile karşılaşan hırsızlık şüphelisi, elindeki çuvalı üzerine fırlatıp, kaçtı. Büyük korku yaşayan Öğüt, babasının yanına koştu.

Olay, Pamukkale'nin Kayıhan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kablo çalmak amacıyla Mustafa Öğüt'e ait 3 katlı apartmana girdi. Binanın inşaat halindeki üst katlarına giren şüpheli, bulduğu kabloları çuvala doldurup, kaçmak istedi. Hırsızlık şüphelisi, apartmanın kapısından çıkmak isterken, ev sahibinin kızı Nefise Öğüt ile karşılaştı. Paniğe kapılan şüpheli, elinde taşıdığı kablo dolu çuvalı kızın üzerine atıp, kapıdan kaçtı. Hırsızı karşısında görünce büyük korku yaşayan Nefise Öğüt, çığlık atarak, babasının yanına koştu. Mustafa Öğüt, peşinden gitse de şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, yakalanması için çevrede çalışma başlattı. Nefise Öğüt, yaşadıklarını polis ekiplerine anlatırken, çok korktuğunu söyledi.Mustafa Öğüt, kızının çığlık atarak, yanına koştuğunu belirtip, "Çok korkmuştu. Allah'tan kızımın başına bir şey gelmedi" dedi.