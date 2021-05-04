Hırsızlar 10 direk arasında telefon kablosunu çaldı - Son Dakika

Samsun'da kimliği belirsiz hırsızlar, 10 direk arasında 450 metre uzunluğundaki telefon kablosunu keserek çaldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Meyvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsızlar 10 direk arasındaki 450 metre uzunluğundaki telefon kablosunu keserek çaldı. Haberleşmenin kesilmesi üzerine hırsızlık olayı fark edildi. Jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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