Hırsızlar 2 katlı evi soyup soğana çevirdiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar 2 katlı evi soyup soğana çevirdiler - Son Dakika

Hırsızlar 2 katlı evi soyup soğana çevirdiler

6 saat önce

Gaziantep'te 76 yaşındaki bir kadının 2 katlı evine giren hırsızlar, evdeki beyaz eşyaları, elektronik malzemeleri, ziynet ve mutfak eşyalarına kadar her şeyi götürdü.

Hırsızlar 2 katlı evi soyup soğana çevirdiler, System.String[]

Gaziantep'te 76 yaşındaki bir kadının 2 katlı evine giren hırsızlar, evdeki beyaz eşyaları, elektronik malzemeleri, ziynet ve mutfak eşyalarına kadar her şeyi götürdü. Evine girdiğinde büyük şok yaşayan kadın, evde sadece kırık, arızalı ve eski eşyaların kaldığını gördü.


Gaziantep'te yaşayan Nazlı Zengin, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın hemen ardından İstanbul'daki çocuklarının yanına gitti. Yaklaşık 7 ay çocuklarının yanında kalan 76 yaşındaki Nazlı Zengin, Gaziantep'in Yeşiloba Mahallesi Münifpaşa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evine döndüğünde büyük şok yaşadı. Evini dağılmış halde bulan Zengin, LCD televizyonlarının ve buzdolabının yerinde olmadığını gördü. Evinde bulunan 2 adet LCD televizyonu, bir buzdolabı, 1.5 metre uzunluğunda gümüş kemer, gelinlerinin çeyiz sandıkları, tencere, kazan ve kahve takımları gibi birçok mutfak ve elektronik eşyalarının da yerinde olmadığını tespit eden Nazlı Zengin, evinin 200 metre ilerisindeki Karşıyaka Polis Merkezi'ne giderek başvuruda bulundu. Evde tüplü ve arızalı tüplü televizyon, kırık avize, plastik kaplar ve ağır boş sandıkların kaldığını belirten Zengin, evinin cadde üzerinde olması ve yakınlarında polis merkezi olmasına rağmen soyulduğunu kaydetti. Malzemelerin kamyona yüklenerek götürülmüş olabileceğini belirten Zengin, "Evde ne varsa her şeyi almışlar. Televizyonları, buzdolabını, 1.5 metrelik gümüş kemeri, çeyiz sandıklarını, her şeyi boşaltmışlar. Ne beyaz eşya, ne elektronik eşya bırakmamışlar" diye konuştu.


Zengin'in müracaatı üzerine evde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarından hırsız ya da hırsızların eşkal ile kimliklerini belirlemeye çalışıyor. - GAZİANTEP

Kurban Bayramı, Gaziantep, TV, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum
Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti Kapkaçcı, arkasından yaklaştığı liseli kıza dehşeti yaşattı! Olay anı kamerada İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:50:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlar 2 katlı evi soyup soğana çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]