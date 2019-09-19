Son Dakika Haberleri: Hırsızlar 300 metrelik balık ağının kurşunlarını çaldı
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Hırsızlar 300 metrelik balık ağının kurşunlarını çaldı

2 saat önce

Hırsızlar 300 metrelik balık ağının kurşunlarını çaldıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlar 60 bin liralık balık ağının kurşunlarını çaldı.

Hırsızlar 300 metrelik balık ağının kurşunlarını çaldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlar 60 bin liralık balık ağının kurşunlarını çaldı.

Çakırca köyü sahilinde 60 bin TL değerindeki 300 metrelik balık ağının kurşunları çalındı. Sabah saatlerinde sahilde kayığını kontrole giden Çakırca Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Kalyoncu, balık ağındaki 300 metre uzunluğundaki kurşunlu halatın kesilip çalındığını fark etti. Kalyoncu, "Ağın değeri 60 bin TL. Kesilip çalınan kurşun halatın değeri ise 12 bin TL. Bunu onartmaya kalksam bana maliyeti 6 bin TL. Hırsızlar gelip burada oturmuşlar. Ağa zarar vermeyerek halatları askı iplerinden keserek almışlar. Yunu ya ırıp yapmak için çaldılar ya da satmak için. Çünkü çok sayıda kurşun vardı. Kurşun çok pahalı. Gümüş ırıbıydı. Sezonun açılmasını bekliyorduk" diyerek sitem etti.

Hırsızlar 300 metrelik balık ağının kurşunlarını çaldı

Bursa, İznik, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
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