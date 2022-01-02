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Hırsızlar 350 kişinin yaşadığı köyü susuz bıraktı - Son Dakika

Hırsızlar 350 kişinin yaşadığı köyü susuz bıraktı

02.01.2022 13:24
Hırsızlar 350 kişinin yaşadığı köyü susuz bıraktı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı, 350 kişinin yaşadığı köy, su deposunda bulunan malzeme ve elektrik kablolarının hırsızlar tarafından çalınması sebebi 4 gün susuz kaldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı, 350 kişinin yaşadığı köy, su deposunda bulunan malzeme ve elektrik kablolarının hırsızlar tarafından çalınması sebebi 4 gün susuz kaldı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Sapaca köyüne su sağlayan depoda bulunan yedek parça malzemeler ile elektrik kabloları hırsızlar tarafından çalındı. Malzemelerin çalınması sebebiyle, 350 kişinin yaşadığı köy, 4 gün boyunca susuz kaldı. Malzemeleri çaldığı belirlenen 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı..

Sapaca köyü muhtarı Ali Türkmen, köyü susuz bırakan hırsızlara sitem ederek, "Her sene bu hırsızlık olayı başımıza geliyor. Üç kuruş için su deposunun elektrik kablolarını çalıyorlar. Geçen sene 3 gün bu sene ise 4 gün köyümüz susuz kaldı; yazık değil mi bu köy halkına" dedi. - KASTAMONU

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Kastamonu, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar 350 kişinin yaşadığı köyü susuz bıraktı - Son Dakika


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