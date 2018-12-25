Hırsızlar 6 Tonluk Demir Depoyu Çaldı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde 6 tonluk demir depoyu çalan 3 şüpheli depoyu hurdacıya satmak üzereyken yakalandı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
İlçesinde 6 tonluk demir depoyu çalan 3 şüpheli depoyu hurdacıya satmak üzereyken yakalandı.
Olay merkez ilçe Süleymanpaşa'ya bağlı Karadeniz
mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre etrafı çevrili olmayan tarladan 1 adet 6 tonluk demir su deposu ile değişik ebatlarda demir profil çalınan ve aynı gün hurdacıya satmak üzereyken hırsızlık şüphesi ile yakalanan S.Ş., M.B., E.D. isimli 3 şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemler ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:55 Kaynak: İHA
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