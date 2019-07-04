Hırsızlar 600 bin Euro'luk şarap çaldı
1 saat önce
OLAY, Paris'te lüks bir restoran olan Maison Rostang'da meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:37
OLAY, Paris
'te lüks bir restoran olan Maison Rostang'da meydana geldi. Restoran çalışanları, pazartesi günü işe geldiklerinde mahzende bir delik gördü. Deliğin 50 cm çapında olduğu ve hırsızların tünel kazarak mahzene ulaştıkları ifade edildi. Petrus, Romanee Conti gibi ünlü markaların bulunduğu 150 şişe şarabın çalındığı belirtilirken, polis, çalınan şarapların toplam değerinin yaklaşık 600 bin Euro olduğunu söyledi.
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