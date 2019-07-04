Son Dakika Haberleri: Hırsızlar 600 bin Euro'luk şarap çaldı
Son Dakika Güncel Haber

Hırsızlar 600 bin Euro'luk şarap çaldı

1 saat önce

OLAY, Paris'te lüks bir restoran olan Maison Rostang'da meydana geldi.

Hırsızlar 600 bin Euro'luk şarap çaldı, System.String[]
OLAY, Paris'te lüks bir restoran olan Maison Rostang'da meydana geldi. Restoran çalışanları, pazartesi günü işe geldiklerinde mahzende bir delik gördü. Deliğin 50 cm çapında olduğu ve hırsızların tünel kazarak mahzene ulaştıkları ifade edildi. Petrus, Romanee Conti gibi ünlü markaların bulunduğu 150 şişe şarabın çalındığı belirtilirken, polis, çalınan şarapların toplam değerinin yaklaşık 600 bin Euro olduğunu söyledi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:37 
Paris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atletico Madrid, Joao Felix'i 126 milyon euroya transfer etti Neymar'ın istekleri dudak uçuklattı Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti Son dakika! Benzine 11 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:23:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlar 600 bin Euro'luk şarap çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]