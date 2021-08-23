Hırsızlar, Alanya'da avokado üreticilerini bezdirdi - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde avokado bahçelerinde son dönemde yaşanan hırsızlık olayları üreticileri bezdirdi. Hırsızların yeterli cezayı almadığını söyleyen Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Önlem alıyoruz, telle çeviriyoruz, kamera ve fotokapanlar kuruyoruz, kayıtlar elimizde. Adam geliyor, 150- 200 meyveyi alıp gidiyor. Aynı bahçede 3-4 bin ürün çalınıyor. Üretimimizin 3'te birini çalıyorlar. Ne yapmamız gerekiyor? Yetkililerden bize çözüm üretmelerini bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı Alanya'da, üreticilerin başı arazilerine dadanan hırsızlarla dertte. İlçede 'erkenci' diye tabir edilen avokadoların hasadının başlamasıyla birlikte hırsızlık olayları yeniden baş gösterdi. Bahçelerdeki güvenlik açığı, alıcısının kolay bulunması ve fiyatı avokadoyu hırsızların gözdesi haline getirdi.

AVOKADO HIRSIZLARI YİNE İŞ BAŞINDAAlanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, olayla ilgili çözüm istediklerini söyledi. Yaşanan hırsızlık olaylarında şüphelilere yönelik cezai yaptırımların yeterli olmadığını belirten Başkan Sevilgen, "Hırsızlar artık bizim de bir parçamız oldu. Merak ediyorduk ne zaman gelecekler diye. Önceki gün geldiler. Hatta çuval burada. İki gün önce giren hırsız bahçeyi bu hale getirdi. Hatta yakaladığımız bir hırsız var, jandarmaya, polise teslim etmedik. Çünkü hırsız bizden önce çıkıyor. Elimizde kamera görüntüsü var. Önlem alıyoruz, telle çeviriyoruz, kamera ve fotokapanlar kuruyoruz, kayıtlar elimizde. Adam geliyor, 150- 200 meyveyi alıp gidiyor. Aynı bahçede 3-4 bin ürün çalınıyor. Üretimimizin 3'te birini çalıyorlar. Ne yapmamız gerekiyor? Yetkililerden bize çözüm üretmelerini bekliyoruz. Yakalanan hırsız ceza almayınca boşuna masraf yapmış oluyoruz. Fotokapan kamera sistemi 11 bin lira civarında. Serbest kaldıktan sonra ne gerek var" dedi.'HIRSIZLIĞIN BİR CEZASI OLMALI'İlçede 35 yıllık avokado üreticisi olan Mehmet Yoz da duruma isyan ederek, yaşadıklarını anlattı. Çiftçi Yoz, "35 yıllık avokado üreticisiyim. Avokado son birkaç sene içerisinde para etmeye başladı. Muz ve avokado artık Alanya'nın en önemli geçim kaynaklarından birisi oldu. Bunun yanında tabii ki ürün değerli olduğu için bizi burada huzursuz eden tek şey hırsızlık olayları. Biz bazı tedbirler alıyoruz. Diyor ki yetkililer 'tel örgü çekin.' Tel örgünün açılması zor bir şey değil. Kerpeteni, penseyi alsa, keser yine girer. Tel örgü hırsızlık için bir çözüm değildir. Hırsızlığın bir cezasının olması lazım. Benim mesela 3-4 bin liralık malım gitti. Şu mesela 5 lira. 200 avokado çalsa ortaya çıkan rakamı biliyorsunuz" diye konuştu.'HIRSIZLIK MALI İLLA Kİ BELLİ OLUR'Hırsızların çaldıkları ürünleri daha ucuza sattığını, dolayısıyla kolayca alıcı bulduğunu anlatan Yoz, şöyle dedi: "Bir de bu malı alanlar var. Hırsızlık malı illa ki belli olur. Getirenden, toplayandan her türlü hırsızlık malı belli olur. Alıcılar 3 kuruş aşağı diye hırsızlık malını alıyor. Ben bunu yaşadım. Avokado veriyorum. Başkasından alıyor. Neymiş ben yüksek veriyormuşum, o ucuz veriyormuş. Adam çalmış, gelmiş, verir. Bir zorluğu yok. Bahçeye girse, 5 dakikada 50 tane avokado toplar. Toplamda 250 'kağıt' eder."