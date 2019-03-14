Hırsızlar Av Tüfeğini Çaldı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mercan köyünde bir evden av tüfeği çalındı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesine bağlı Mercan köyünde bir evden av tüfeği çalındı.
R.H.P. yazlık olarak kullandığı eve geldiği esnada, kapısının açık olduğunu ve av tüfeği, tüplü televizyon ve elektrikli ısıtıcının çalındığını beyan etti. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmanın ardından olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:42 Kaynak: İHA
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