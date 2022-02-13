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HIRSIZLAR AYNI EVİ 5'İNCİ KEZ SOYDU - Son Dakika

HIRSIZLAR AYNI EVİ 5'İNCİ KEZ SOYDU

13.02.2022 16:39

BURSA'da şüpheliler, 5'inci kez girdiği evden elektronik eşya, mobilya takımı, musluk, evye ve kapıları söküp çaldı.

BURSA'da şüpheliler, 5'inci kez girdiği evden elektronik eşya, mobilya takımı, musluk, evye ve kapıları söküp çaldı. Ev sahibi Sait Gürsoy, 'Zararımız 100 bin liraya yakın' dedi.

Olay Görükle Mahallesi Kurt Sokak Ürünlü Kavşağında bulunan, Sait Gürsoy'a ait bahçeli müstakil evde meydana geldi. Babalarından kalan eve, aile fertleriyle birlikte hafta sonları ve yaz aylarında geldiklerini söyleyen Gürsoy, daha önce 4 kez soyulan eve bir kez daha hırsızların girdiğini belirtti. 3 günde bir kontrole gittiği evi darmadağın edilmiş halde bulan Sait Gürsoy, gördükleri karşısında şok oldu. Evin bahçe kapısı ile demir olan giriş kapısını çalan hırsızlar, oda kapıları ile mutfaktaki metal evyeyi de alıp götürdü.

KAMYONETLE GELMİŞLER

Evin bahçesinde bir araca ait lastik izleri olduğunu ve eşyaların kamyonete yüklenerek götürülmüş olabileceğini söyleyen Sait Gürsoy, 'Ev, rahmetli babamızdan kalma. Hatırası büyük. Zaman zaman gidip kontrol ediyor, temizliğini yapıyorduk. Bahçemizde de meyve ağaçları bulunuyor. Hatta yazın burada kaldığımız günler oluyor. Evvelce de çok kez hırsız girdi. Polise bildirdik, ama ne hırsızlar bulundu ne de çalınan mallarımız geri geldi. Son girdiklerinde artık kapıları, muslukları, evyeyi sökmüşler. Yatakların bazalarını açıp eşyaları silkelemişler. Ortalığı talan etmişler. Bu ne cüret böyle' Polisin, buralarda devriye sayısını arttırması lazım. Çok sahipsiz bırakılmış bu bölge. Çevrede aynı şekilde evi bulunanları buradan uyarıyorum. Çok dikkat etsinler? dedi.

HIRSIZLAR AYNI EVİ 5'İNCİ KEZ SOYDU
HIRSIZLAR AYNI EVİ 5'İNCİ KEZ SOYDU
HIRSIZLAR AYNI EVİ 5'İNCİ KEZ SOYDU

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Sait Gürsoy, Görükle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLAR AYNI EVİ 5'İNCİ KEZ SOYDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLAR AYNI EVİ 5'İNCİ KEZ SOYDU - Son Dakika
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