Hırsızlar baltayı taşa vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlar baltayı taşa vurdu - Son Dakika

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

6 saat önce

Beşiktaş'ta motosikletle semtte dolaşan kasklı hırsızlar, park halindeki üstü örtülü olan motosikleti çalmak istedi.

Beşiktaş'ta motosikletle semtte dolaşan kasklı hırsızlar, park halindeki üstü örtülü olan motosikleti çalmak istedi. Alarmın çalması sonucu hırsızlar apar topar kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Tohum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletle semtte dolaşan 2 kasklı hırsız, sokak üzerinde park halinde olan bir motosikleti fark etti. Hırsızlardan biri inerek üstü örtülü olan motosikleti çalmaya çalıştı. Örtüyü kaldırmak için birkaç kez hamle yapan şahıs, alarmın çalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Baltayı taşa vuran hırsız geldiği motosiklete binerek hızla kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Dikilitaş Mahallesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivasspor taraftarının Beşiktaş galibiyeti sevinci, sosyal medyayı salladı
Gazeteci Doğan Savaş: Lemina ve Ömer Şişmanoğlu beni darp etti Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:05:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlar baltayı taşa vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]