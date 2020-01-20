Hırsızlar baltayı taşa vurdu - Son Dakika

Beşiktaş'ta motosikletle semtte dolaşan kasklı hırsızlar, park halindeki üstü örtülü olan motosikleti çalmak istedi. Alarmın çalması sonucu hırsızlar apar topar kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Tohum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletle semtte dolaşan 2 kasklı hırsız, sokak üzerinde park halinde olan bir motosikleti fark etti. Hırsızlardan biri inerek üstü örtülü olan motosikleti çalmaya çalıştı. Örtüyü kaldırmak için birkaç kez hamle yapan şahıs, alarmın çalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Baltayı taşa vuran hırsız geldiği motosiklete binerek hızla kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)