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Hırsızlar barınağa dadandı, balıkçılar yardım istedi - Son Dakika

Hırsızlar barınağa dadandı, balıkçılar yardım istedi

05.02.2022 15:56

HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, teknelerindeki ağ ve çapaların çalındığını söyleyerek yardım istedi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, teknelerindeki ağ ve çapaların çalındığını söyleyerek yardım istedi.

Tekebaşı Mahallesi, Asi Nehri'ndeki mini barınakta geçimini balıkçılık yaparak sağlayanlar, ağ ve çapalarının çalındığını belirtip, yetkililere çağrıda bulundu. Balıkçılar adına konuşan Ersin Köse, "Balıkçı barınağımızda kendi imkanlarımızla geçimimizi sağlıyoruz. Burada tayfalarla beraber 100'e yakın aile ekmek yiyor. Son zamanlarda hırsızlık olayları arttı. Geceleri nöbet tutuyoruz. Kırsal alanda olduğumuz için yine de hırsızlara engel olamıyoruz. Kırsalda elektrik olmadığı için kamera sistemi de kuramıyoruz. 8 parça moloz bağı çalındı. Bunların tanesi bin 800 TL, ağlarımız çalındı, 2 bin 500- 3 bin TL maliyetinde çapa demirlerimiz çalındı. Zararımız çok yetkililerden çözüm istiyoruz" dedi.Balıkçı Necmettin Sağlamtaş ise zararlarının dışında, teknelerinin de zarar görmesinden korktuklarını belirtirken, "Teknelerin iplerini koparıp bırakırlarsa ciddi zararlar verebilirler. Onun için de tedirginiz. Geceleri teknelerimize bir şey olur diye uyuyamıyoruz" diye konuştu.


Hırsızlar barınağa dadandı, balıkçılar yardım istedi
Hırsızlar barınağa dadandı, balıkçılar yardım istedi
Hırsızlar barınağa dadandı, balıkçılar yardım istedi
Hırsızlar barınağa dadandı, balıkçılar yardım istedi
Hırsızlar barınağa dadandı, balıkçılar yardım istedi
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Balıkçılık, Asi Nehri, Tekebaşı, Samandağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlar barınağa dadandı, balıkçılar yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlar barınağa dadandı, balıkçılar yardım istedi - Son Dakika
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