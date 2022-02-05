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HIRSIZLAR BARINAĞA DADANDI, BALIKÇILAR YARDIM İSTEDİ - Son Dakika

HIRSIZLAR BARINAĞA DADANDI, BALIKÇILAR YARDIM İSTEDİ

05.02.2022 22:19

HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, teknelerindeki ağ ve çapaların çalındığını söyleyerek yardım istedi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, teknelerindeki ağ ve çapaların çalındığını söyleyerek yardım istedi.

Tekebaşı Mahallesi, Asi Nehri'ndeki mini barınakta geçimini balıkçılık yaparak sağlayanlar, ağ ve çapalarının çalındığını belirtip, yetkililere çağrıda bulundu. Balıkçılar adına konuşan Ersin Köse, "Balıkçı barınağımızda kendi imkanlarımızla geçimimizi sağlıyoruz. Burada tayfalarla beraber 100'e yakın aile ekmek yiyor. Son zamanlarda hırsızlık olayları arttı. Geceleri nöbet tutuyoruz. Kırsal alanda olduğumuz için yine de hırsızlara engel olamıyoruz. Kırsalda elektrik olmadığı için kamera sistemi de kuramıyoruz. 8 parça moloz bağı çalındı. Bunların tanesi bin 800 TL, ağlarımız çalındı, 2 bin 500-3 bin TL maliyetinde çapa demirlerimiz çalındı. Zararımız çok yetkililerden çözüm istiyoruz" dedi.

Balıkçı Necmettin Sağlamtaş ise zararlarının dışında, teknelerinin de zarar görmesinden korktuklarını belirtirken, "Teknelerin iplerini koparıp bırakırlarsa ciddi zararlar verebilirler. Onun için de tedirginiz. Geceleri teknelerimize bir şey olur diye uyuyamıyoruz" diye konuştu.

HIRSIZLAR BARINAĞA DADANDI, BALIKÇILAR YARDIM İSTEDİ
HIRSIZLAR BARINAĞA DADANDI, BALIKÇILAR YARDIM İSTEDİ
HIRSIZLAR BARINAĞA DADANDI, BALIKÇILAR YARDIM İSTEDİ

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Balıkçılık, Asi Nehri, Tekebaşı, Samandağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLAR BARINAĞA DADANDI, BALIKÇILAR YARDIM İSTEDİ - Son Dakika


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