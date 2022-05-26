Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı... Daha önce sökemedikleri korkuluğu, bir hafta sonra çaldılar - Son Dakika
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Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı... Daha önce sökemedikleri korkuluğu, bir hafta sonra çaldılar

26.05.2022 16:34

Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı.

Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı... Daha önce sökemedikleri korkuluğu, bir hafta sonra çaldılar

BURSA - Bursa'da bir hafta önce çalmaya çalıştıkları demir korkulukları yerinden sökemeyen hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı. Bir hafta sonra aynı iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıslar merdivenlerin metal korkuluklarını yerinden söküp çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli şahıs bir mağazanın merdivenlerinde bulunan demir korkuluğu sökerek çalmaya çalıştı. İlk denemede başarılı olamayan hırsızlar günler sonra aynı yere gelerek yarısı yerinden sökülmüş olan demir korkuluğu alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.

Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı... Daha önce sökemedikleri korkuluğu, bir hafta sonra çaldılar
Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı... Daha önce sökemedikleri korkuluğu, bir hafta sonra çaldılar
Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı... Daha önce sökemedikleri korkuluğu, bir hafta sonra çaldılar
Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı... Daha önce sökemedikleri korkuluğu, bir hafta sonra çaldılar
Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı... Daha önce sökemedikleri korkuluğu, bir hafta sonra çaldılar
Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı... Daha önce sökemedikleri korkuluğu, bir hafta sonra çaldılar
Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı... Daha önce sökemedikleri korkuluğu, bir hafta sonra çaldılar

YORUMLAR
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Batman'da merdiven korkuluklarını çalan hırsızlar kamerada Batman'da merdiven korkuluklarını çalan hırsızlar kamerada Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar başladığı işi yarım bırakmadı... Daha önce sökemedikleri korkuluğu, bir hafta sonra çaldılar - Son Dakika


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