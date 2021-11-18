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Hırsızlar bebek kamerasında - Son Dakika

Hırsızlar bebek kamerasında

18.11.2021 09:58

Bursa'daki bir eve giren hırsızlar, ailenin bebeklerini izlemek için odaya yerleştirdikleri kamera sayesinde yakalandı. Operasyonda 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan kişi de yakalandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir eve giren hırsızlar, farkına bile varmadıkları bebek kamerası sayesinde yakayı ele verdi. Kameradan tespit ettikleri şahıslara operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

2 AYRI EVE GİRDİLER

4 ve 8 Eylül'de Mudanya ilçesinde 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ile ilgili yapılan ihbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamera görüntülerine ulaşan ekipler, şüphelilerin Marmara bölgesinde birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğunu tespit etti.

İSTANBUL VE KOCAELİ'YE GİTMİŞLER

Ekipler, şüphelilerin internet sitesinde satışa konulan araçların plakalarını kopyalayarak 'ikiz plaka' oluşturduklarını ve kiraladıkları otomobillere bunları takarak gezdiklerini belirledi. Şebeke üyelerinin kullandığı aracın gerçek plakasına ulaşmak için yaklaşık 60 bin araç inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli' de kaldıkları adreslere ulaştı. Özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan B.G.'yi (26) de gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bellerinde silahlarla evlere giren şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

Eve giren hırsızlar bebek kamerasına yakalandı
Eve giren hırsızlar bebek kamerasına yakalandı
Eve giren hırsızlar bebek kamerasına yakalandı
Hırsızlar bebek kamerasında

Emniyet Müdürlüğü, Mudanya, Eylül, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlar bebek kamerasında - Son Dakika


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