Son Dakika Haberleri: Hırsızlar, bin 150 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
Son Dakika Güncel Hırsızlar, bin 150 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

Hırsızlar, bin 150 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

20 dakika önce

Van'da 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 4 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Hırsızlar, bin 150 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı, System.String[]

Van'da 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 4 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Mart-29 Eylül'de, Edremit ilçesinde 7, İpekyolu ilçesinde de 3 olmak üzere ev, iş yeri ve kurumlardan gerçekleştirilen 10 ayrı hırsızlık olayının zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, hırsızlık olayı şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanması için olayın yaşandığı bölgedeki 30 güvenlik kamerasının, olay öncesi ve sonrasındaki bin 150 saatlik kaydını inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, tespit edilen şüpheliler S.Ç, C.K, M.T. ve V.M. operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:07 Kaynak: AA
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