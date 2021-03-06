HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1 - Son Dakika

HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1

06.03.2021 09:41
HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1, System.String[]

ÜSKÜDAR Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir markete bir gecede 3 kez giren hırsızlar, sigara standındaki paketleri çaldı.

ÜSKÜDAR Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir markete bir gecede 3 kez giren hırsızlar, sigara standındaki paketleri çaldı. Yaklaşık 20 bin liralık soygun, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan bir markete, 26 Şubat günü sabaha karşı hırsızlar girdi. 10-15 dakikalık bir süre içinde 3 defa aynı iş yerine giren hırsızlar, 4 kişiydi. Bir kişi otomobil ile iş yerinin yan sokağında beklerken, diğer 3 kişi ise dükkanın önüne geldi. Soyguncular önce levye ile kepengi yamulttu, sonra market kasasının arkasındaki sigara standında bulunan paketleri, hızlıca ellerindeki kasaya boşalttı. Hırsızların levye ile kepengi kırması, sigara paketlerini kasalara boşaltmaları ve çaldıkları ürünlerle marketten çıkış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaklaşık 20 bin liralık zararı olduğunu söyleyen market sahibi, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Polis, hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

YAKLAŞIK 20 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA ÇALDILAR

10 yıldır Üsküdar'daki Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan marketi işleten esnaf Kenan Yıldırım, 'Şubat'ın 24'üydü. Sabaha karşı 05.40 suları, burada oturan bir kardeşimiz beni aradı. Dükkana hırsız girdiğini söyledi. Ben de 06.20 gibi buraya geldim. Dükkanın kepenklerinin kırılıp soyulduğunu gördüm. Bekçi ve polis arkadaşlar kapının dışındaydı zaten. Yaklaşık 15-20 bin lira civarında bir zayiatımız oldu. Hırsızlar sigara standına yönelmiş. Zaten biliyorsunuz, zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi' Bu tür şeyler bizi bayağı yıpratıyor. Bunun dikkate alınmasını istiyoruz. Biran önce bulunmalarını istiyorum. Öncelikle temennim, başka esnaf kardeşlerimiz bizim gibi mağdur olmasın. Zaten şuna inanıyorum, güvenlik görevlisi arkadaşlarımız görevlerini yapıyor. Bu olayın biran önce neticelenmesini istiyorum" dedi.

10-15 DAKİKA İÇİNDE 3 DEFA GELİP SOYDULAR

Hırsızların kepengi dışarıdan levye ile kastırarak, içeri girdiklerini ve arabada bekleyen bir kişi ile birlikte toplam 4 kişi olduklarını anlatan Yıldırım, '3 kişi yapmışlar. Bir tanesi gözcülük yapıyor, iki kişi levye ile kepengi kastırıyor ve daha sonra 3. bir kişi daha gelip onlara yardım ediyor. Böylece içeri giriyorlar ve sigaraların büyük kısmını alıyorlar. Başka ürünleri de almışlar. Karşıdaki bekçi arkadaşımız görmüş ve burayı terk etmişler. İlk önce gelip kepengi kırıyorlar, sanıyorum bir 5 dakika sonra tekrar gelip giriyorlar. Yani 2-3 kez bunu tekrar edip sigara reyonunu 10 dakika civarı bir süre içinde boşaltıyorlar. Sokağın sonunda arabayla u dönüşü yapıp tekrar geliyorlar. Bir kişi gözcülük yapıyor, iki kişi içeri giriyor" ifadelerini kullandı. Kenan Yıldırım, 'Bu çevrede 15 gün içinde çok yeri böyle soymuşlar" diye konuştu.

HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1
HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1
HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1
HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1
HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1
HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1
HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1

Otomobil, Üsküdar, Market, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ablası, helikopter kazasında şehit olan Osman Paşa'yı anlattı: Hukuk kazansa da "Ben asker olacağım" dedi Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için gittiği evde ölü bulundu IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda
Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi         
09:49
Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti         
09:29
DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğini tahmin ediyoruz DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğini tahmin ediyoruz         
08:05
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir         
22:03
Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı         
21:11
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor         
19:33
Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi         
18:27
377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
16:36
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi         
15:37
Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi         
15:30
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 10:00:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HIRSIZLAR BİR GECEDE 3 KEZ AYNI MARKETE GİRDİ -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei