Hırsızlar bu defa tadilata alınan camiyi ve lojmanı soydu - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tadilatta olan tarihi camiye hırsızlar dadandı. Caminin güvenlik kamerasından kablolarına, lojmanın ise demir kapısından musluklarına kadar her şeyi çalan hırsız ya da hırsızların bulunması için polis çalışma başlattı.

Kuşadası Camiatik Mahallesi'nde bulunan İkioluklu Cami'sine hırsızlar dadandı. Edinilen bilgiye göre, 28 Ekim tarihinde tadilata giren İkioluklu Camii'nin görevlileri bugün öğlen saatlerinde tadilatın devam ettiği camiye gelince karşılaştıkları manzara karşısında adeta şok yaşadılar. Camideki 3 adet güvenlik kamerası, abdesthanede bulunan çeşmelerin ve cami lojmanının kapsısının sökülüp götürüldüğünü tespit eden görevliler durumu polis ekiplerine bildirerek hırsız ya da hırsızlardan şikayetçi oldular. Daha önce de camiye defalarca hırsızlık için giren kişilerce çeşitli demirbaşların çalındığını belirten görevliler, güvenlik güçlerinden yardım istediler.

(Ekrem Keser/ İHA)