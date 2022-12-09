Hırsızlar bu evleri mesken tuttu! 3 günde bir hırsızlığa geliyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlar bu evleri mesken tuttu! 3 günde bir hırsızlığa geliyorlar

09.12.2022 21:18

Elazığ'da yazlık 5 müstakil ev 3 gün içerisinde 2. kez soyuldu. Kapı ve pencerelerini kırarak içeri giren hırsızlar evleri talan edip çaldıkları malzemelerle kayıplara karıştı. Ev sahipleri, "Bunlar gündüz vakti gelip burayı nasıl soymuşlar anlamış değilim. Telefon ettiler geldik, evlerin içinde hiçbir şey kalmamış" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da Sürsürü ve Ataşehir mahalleri arasında kalan bölgede yer alan 5 yazlık müstakil ev hırsızların hedefi oldu. Kış olunca evlerde kimsenin kalmadığını fırsat bilen hırsızlar, kapı ve pencere kırarak 5 eve girdi. Hırsızlar, değerli buldukları ne varsa çalıp götürdü. Evine gelen ve soyulduğunu fark eden vatandaşlardan biri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsızlar bu evleri mesken tuttu: 3 günde bir hırsızlığa geliyorlar

3 GÜN ÖNCE DE SOYULDU

Haberi aldıktan sonra evlerine giden diğer ev sahipleri yine benzer tablo ile karşılaştı. Polis ekipleri, hırsızlık yapılan tüm evleri incelerken şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Öte yandan 5 evin 3 gün öncede soyulduğu öğrenildi.

Hırsızlar bu evleri mesken tuttu: 3 günde bir hırsızlığa geliyorlar

NE VARSA ALIP GÖTÜRDÜLER

3 gün önce de evlerine hırsız girdiğini belirten ev sahiplerinden Ahmet Özdemir, "Ataşehir ve Sürsürü mahallesi arasında kalan bir bölgede oturuyorum. Bu evler bizim bahçe evlerimiz. 5 tane ev var burada. 3 gün önce burayı soydular, bugün geldik yine gelip soymuşlar. Aynı şekilde demir korkulukları ve camları kırmışlar içerilere zarar vermişler. Bakır leğen, bakır tencere ve daha birçok şeyi çalıp götürmüşler. 5 eve birden girmişler tüm evler soyuldu" dedi.

Hırsızlar bu evleri mesken tuttu: 3 günde bir hırsızlığa geliyorlar

"EVLERİN İÇİNDE HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞ"

Mağdur olduklarını söyleyen ev sahiplerinden Süleyman Özer, "Bunlar gündüz vakti gelip burayı nasıl soymuşlar anlamış değilim. Telefon ettiler geldik evlerin içinde hiçbir şey kalmamış. Bizim bakır kazan hepsini alıp götürmüşler. Mutfak demirlerini kırmışlar ama camı filan da kırmamışlar demek ki bunlar profesyoneller" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Elazığ'da 'Silindir' operasyonunda 17 tutuklama Elazığ'da 'Silindir' operasyonunda 17 tutuklama Hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ataşehir, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar bu evleri mesken tuttu! 3 günde bir hırsızlığa geliyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 Hırvatistan tarih yazdı! Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'yı elediler
20:32 Dünya Kupası'nda tarihi gol! Neymar, 60 yıl sonra Pele'nin rekoruna ortak oldu
20:17 Hırsızlar bu evleri mesken tuttu! 3 günde bir hırsızlığa geliyorlar
20:05 Türkiye Kupası'nda program açıklandı! Açılışı Fenerbahçe yapıyor
19:50 İYİ Partili Çömez'den çarpıcı iddia: Yetiştirme yurtlarındaki 13 yaşındaki kızlar barlarda istismar edilip hamile bırakıldı
19:39 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan cezaevine gönderildi
19:34 Süper Lig'de maç programı belli oldu! İşte dev derbinin günü ve saati...
19:12 Ümit Özdağ'dan Temel Karamollaoğlu'nun 'cemaat' açıklamasına sert tepki!
19:05 67 yaşındaki morg çalışanının çok sayıda cesedi istismar ettiği ortaya çıktı! Kurbanları arasında Türk kızı da var
08:41 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi! Metro İstanbul'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 21:23:49. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsızlar bu evleri mesken tuttu! 3 günde bir hırsızlığa geliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement