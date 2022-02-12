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Son dakika haberleri! Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar

12.02.2022 03:33

Son dakika haberler... Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar Hemşirenin dikkati sayesinde ATM hırsızlığı önlendi Kırıkkale'de hastane önünde bulunan banka ATM'lerinin kapılarını spiral makinesi ile kesip soymaya kalkışan iki hırsızlık şüphelisinden biri, hemşirenin...

Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar

Hemşirenin dikkati sayesinde ATM hırsızlığı önlendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de hastane önünde bulunan banka ATM'lerinin kapılarını spiral makinesi ile kesip soymaya kalkışan iki hırsızlık şüphelisinden biri, hemşirenin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki hırsızlık şüphelisi, plakalarını kağıt ile kapattığı kamyonet tipi aracını hastane otoparkına park etti. Hırsızlar, 22 metrelik elektrik kablosunu araçtaki jeneratöre bağlayıp, iki banka ATM'sinin kapısını spiral makinesi ile kesmeye çalıştı. O sırada hastane penceresinden hırsızları fark eden bir hemşire ise durumu polise ve güvenlik görevlilerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. İsmi henüz belirlenemeyen diğer hırsızlık şüphelisi ise kaçarak kayıplara karıştı. Ekipler, olayın yaşandığı bölgede yaptığı incelemede, iki banka ATM'sinin kesilen kapılarından parmak izi alarak, inceleme yaptı. Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Hırsızlar Bu kadarına da pes dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar
Son dakika haberleri! Hırsızlar Bu kadarına da pes dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar
Son dakika haberleri! Hırsızlar Bu kadarına da pes dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar
Son dakika haberleri! Hırsızlar Bu kadarına da pes dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar
Son dakika haberleri! Hırsızlar Bu kadarına da pes dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar
Son dakika haberleri! Hırsızlar Bu kadarına da pes dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar
Son dakika haberleri! Hırsızlar Bu kadarına da pes dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar
Son dakika haberleri! Hırsızlar Bu kadarına da pes dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar
Son dakika haberleri! Hırsızlar Bu kadarına da pes dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar

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Kırıkkale, Hastane, Banka, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Hırsızlar 'Bu kadarına da pes ' dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar - Son Dakika
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