Hırsızlar Bu Kez Büyükbaş Hayvan Çaldı
10 dakika önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlar büyükbaş hayvan çaldı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde hırsızlar büyükbaş hayvan çaldı.
Olay, ilçenin Paşayiğit
Mahallesi'nde meydana geldi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden M.K, ahırında bulunan bir adet büyükbaş hayvanının çalındığını bildirdi ve hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili çalışmayı sürdürüyor. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:40 Kaynak: İHA
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