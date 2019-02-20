Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Bu Kez Büyükbaş Hayvan Çaldı

Hırsızlar Bu Kez Büyükbaş Hayvan Çaldı

10 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlar büyükbaş hayvan çaldı.

Hırsızlar Bu Kez Büyükbaş Hayvan Çaldı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlar büyükbaş hayvan çaldı.

Olay, ilçenin Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden M.K, ahırında bulunan bir adet büyükbaş hayvanının çalındığını bildirdi ve hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili çalışmayı sürdürüyor. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:40 Kaynak: İHA

Paşayiğit, Jandarma, Edirne, Keşan, 3. Sayfa
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