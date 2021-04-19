Hırsızlar bu kez inşaatın iskelesini çaldı - Son Dakika

Hırsızlar bu kez inşaatın iskelesini çaldı

19.04.2021 16:42
Hırsızlar bu kez inşaatın iskelesini çaldı, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 22 bin 508 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 22 bin 508 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 163 kişi yakalanırken, 454 farklı asayiş olayında ise 296 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 12 ile 19 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 22 bin 508 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 163 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 131 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet telsiz, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 216 adet fişek, 33 adet iskele demiri, 1 adet iskele tablası ve 1 adet demir kapı ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 454 farklı asayiş olayında ise 296 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Hırsızlar bu kez inşaatın iskelesini çaldı
Hırsızlar bu kez inşaatın iskelesini çaldı
Hırsızlar bu kez inşaatın iskelesini çaldı
Hırsızlar bu kez inşaatın iskelesini çaldı
Hırsızlar bu kez inşaatın iskelesini çaldı

Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar bu kez inşaatın iskelesini çaldı - Son Dakika


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