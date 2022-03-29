Hırsızlar bu sefer kapıları çaldı - Son Dakika
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Hırsızlar bu sefer kapıları çaldı

29.03.2022 00:57
Hırsızlar bu sefer kapıları çaldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir şahsa ait evin 3 demir kapısını çalan hırsızlar yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir şahsa ait evin 3 demir kapısını çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlar bir demir kapı ile yakalanırken diğer iki kapıyı ise sattıklarını itiraf etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesinde bugün saat 14.00 sıralarında Ü.S. (67) isimli kadın jandarma komutanlığına müracaat ederek, evine ait 3 adet demir kapının çalındığını bildirdi. Tanık beyanları doğrultusunda bahse konu kapıları çalan şahısların kullandıkları araç jandarma tarafından tespit edilirken, şüpheliler A.C. (21) ve M.M. (44) isimli şahıslar 1 adet demir kapı ile birlikte yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde, kapıları kendilerinin çaldıklarını, 2 adet demir kapıyı ise sattıklarını itiraf etti. Bulunan 1 demir kapı ise sahibine teslim edilirken, şüpheliler Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - MANİSA

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Jandarma, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar bu sefer kapıları çaldı - Son Dakika


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