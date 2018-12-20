Hırsızlar Bulaşık Deterjanını Bile Çaldı
2 saat önce
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir depoya giren hırsızlar bulaşık deterjanını bile çaldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir depoya giren hırsızlar bulaşık deterjanını bile çaldı.
Olay Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı ihbarları üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda M.S. isimli şahsa ait işyeri deposunun kapısını kıran hırsızların bir adet elektrik panosu, 3 adet huni şeklinde tekne, sac demir ve 5 adet 5 kilogramlık bulaşık deterjanı çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:49 Kaynak: İHA
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