Hırsızlar büyük vurgun sonrası yakayı ele verdi! 3 milyon 100 bin TL'lik dev soygun saniye saniye güvenlik kameralarında - Son Dakika

Esenyurt'ta bir telefoncuya gerçekleştirilen soygunda 3 milyon 100 TL'lik telefon çalındı. Güvenlik kameralarından harekete geçen polis ekipleri, soygunu gerçekleştirdiği belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

DAKİKALARCA AÇMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

3 Ekim Pazar günü 12.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 3 şahıs bir teknoloji mağazasına girdi. Şüpheliler, mağazada bulunan kilitli dolapları yanlarında getirdikleri kesici aletle açmak için dakikalarca uğraştılar. Uzun uğraşlar sonunda kilidi kıran şahıslar, 3 milyon 100 bin değerindeki cep telefonlarını yanlarında getirdikleri çantalara koyup uzaklaştı. Daha sonra iş yerine gelen mağaza sahibi durumu fark edince hemen polis ekiplerine haber verdi.

2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyeme alarak şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüphelilerden Aziz Ç. ve Mazlum Y., yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şahıslardan Mazlum Y.'nin 18, Aziz Ç.'nin ise 4 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemeleri tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Öte yandan hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, şahısların kilitli olan dolapları açmak uğraştığı görülüyor. Kilidi kıran şahısların dolapta bulunan ürünleri yere döktüğü görülüyor.